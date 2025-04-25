Как в Самарской области работает самый крупный завод по переработке мусора?

Мы узнали, сколько мусорят жители Самарской области, сколько стоит крупнейший в регионе комплекс по переработки отходов, как сортируется мусор и что с ним потом происходит, а главное — зачем все это нужно. И почему не нужно завязывать мусорный пакет перед тем, как его выбрасывать, мы тоже узнали.
Обо всём этом — во втором материале рубрики «Зелёный город». В первой статье мы выяснили, зеленеет или «лысеет» Самара и по каким адресам в областном центре в 2025 году посадят новые деревья.
Почему важна переработка мусора.
По данным Forbes, в 2023 году мир выбросил 2,1 млрд тонн отходов, к 2050 году будут выбрасывать до 3,8 млрд тонн в год. Чтобы всё это переработать, потребуется 640 млрд долларов. Это больше годового бюджета РФ в 1,5 раза. В России только за 2023-й выбросили 47,2 млн тонн мусора. В среднем на одного жителя приходится 322,3 кг в год!
«Сколько же собирают мусора в Самарской области?» — спросите вы. В нашем регионе только за 2023-й год собрали свыше 1,14 млн тонн отходов. На мусорных полигонах, как утверждают в облправительстве, осталось места для 65 млн тонн мусора. При этом крупнейший из них — «Преображенка» — скоро должен прекратить прием твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из-за перегруженности. Что-то не сходится. Возможно, фактическая емкость полигонов может быть на самом деле меньше. В таком случае что власти предпримут, когда вывозить твердые коммунальные отходы будет уже некуда?
А ведь наша страна, как и вся планета, взяла курс на бережное отношение к экологии и сокращение свалок, которые наносят вред окружающей среде и людям. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому Россия должна достичь 100%-й сортировки ТКО, закапывать не более 50% таких отходов и не менее 25% отходов возвращать в производство для вторичного использования. Этих показателей хотят достичь к 2030-му году.
Крупнейший перерабатывающий комплекс Самарской области.
По словам губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы исполнить распоряжение президента страны, в регионе нужно построить ещё 8 мусоросортировочных комплексов (МСК). Три из них хотят создать за три года. Мы решили узнать, как уже сейчас обстоит дело с сортировкой и переработкой ТКО. Для этого мы отправились в Тольятти на крупнейший действующий мусоросортировочный завод региона и изучили процесс изнутри.
По дороге на МСК мы думали, что увидим улучшенную версию городской свалки с соответствующим букетом запахов. Но комплекс оказался крупным, чистым и современным предприятием, со стороны больше похожим на складской или логистический комплекс. В какой-то момент задавать вопросы экскурсоводам мешал не запах, а сильный грохот баллистического сепаратора — но об этом позже.
МСК «ЭкоТехноПарк» открыли летом 2024-го, но на серьезные объемы сортировки предприятие вышло только под конец года. Комплекс принадлежит тольяттинскому оператору по обращению с ТКО «ЭкоВоз» и находится на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» (единственный в России производитель жёлтого фосфора, который закрыли в 2003 году — ред.). МСК обслуживает 720 тысяч жителей Тольятти, Жигулёвска, Ставропольского района и рассчитан на 300 тысяч тонн мусора в год.
Как сортируется мусор и что с ним происходит потом?
По словам директора по соцпроектам «ЭкоВоза» Алены Душковой, мусоровозы, которые везут отходы на МСК, сваливают ТКО на специальную площадку, где уже рабочие разгребают мусор. Сейчас процесс оптимизирован, но раньше сотрудникам предприятия приходилось много времени тратить на простейший, но рутинный ручной труд. А все от простого человеческого незнания.
«Часто горожане завязывают мусорные пакеты, чтобы не рассыпалось содержимое. Многие мешки так и остаются целыми. Соответственно, мусор попадает на линии не разрозненный, не россыпью, а кучей, поэтому много ценного сырья рабочие не успевали извлекать. После разгрузки требуется разворошить пакеты, потом на линию они подаются равномерным слоем», — рассказала Алена Душкова.
Людей понять можно: они завязывают пакеты, чтобы на содержимое не сбежались бездомные собаки, кошки и крысы. Но благодаря механическим «разрывателям пакетов» процесс сортировки сделали быстрее и проще.
Отходы, которые не годятся для переработки, в основном отвозят на мусорный полигон «Преображенка» под Самарой. Перерабатываемый мусор попадает на конвейерные линии в цеху. Там он распределяется следующим образом:
Картон, металл, ветошь, дерево — на досортировку. Пластик — в баллистический сепаратор, где его разделяют на 2D пластик (полиэтиленовая пленка) и 3D пластик (бутылки, канистры и т.д.).3D пластик уходит на ручную досортировку и переработку. Из полиэтиленовой плёнки затем получают гранулы для создания новых пакетов, пластиковых вёдер, труб и тазов. Автошины. Из шин потом делают резиновое покрытие для детских и спортивных площадок или подошвы для обуви. Переработанное стекло идёт на завод в Ульяновске, бумага — на предприятия Самары. Органические отходы в будущем также будут использоваться повторно.
Твердых закупочных цен на получаемое таким образом вторсырье нет: его переработчики устанавливают цены в зависимости от целого ряда факторов, начиная с баланса спроса и предложения и заканчивая временем года. Например, Павлово-Посадский гофрокомбинат за одну тонну б/у гофрокартона предлагает сейчас 18−19 000 рублей. А Тольяттинская бумажная фабрика в том же Тольятти принимает чистый картон в повторную переработку по 15 000 рублей за тонну. А один из крупнейших переработчиков пластиковых отходов — питерский «Пластполимерторг» принимает различные виды отходов ПВД (полиэтилена высокого давления) по цене от 12 до 27 рублей за килограмм, а полипропилена — от 12 до 30 рублей за кило.
«Планируется из смеси органики с мелким мусором делать технический компост, который будет использоваться вместо земли для пересыпки полигонов, для отсыпки откосов дорог и прочее. Это позволит на треть сократить объем захоронения, ведь до 30−40% объема ТКО составляют органические, то есть пищевые отходы», — рассказала директор по соцпроектам.
Почему МСК в Тольятти работает не в полную силу?
Алена Душкова рассказала, что пока в повторную переработку планируется продавать 47 000 тонн сортированных отходов в год. То есть чуть менее 25% от всего объема, поступающих на МСК отходов. На данный момент рабочая производственная мощность предприятия находится на уровне переработки 200 тысяч тонн в год из максимально возможных трёхсот. Душкова объясняет причину недозагруженности комплекса аж на треть своей проектной мощности так:
«Один район в Тольятти не привозят. Только этой весной начали возить из Жигулёвска и Ставропольского района».
Но руководство предприятия все же планирует выйти на полную мощность. Это зависит от решений властей Самарской области — как они наладят логистику, какие города и населённые пункты добавят.
С момента запуска «ЭкоТехноПарка» в регионе появились его «братья поменьше»: с начала 2025 года заработали ещё четыре МСК. Они находятся в Волжском, Сергиевском, Кинельском районах и в Новокуйбышевске. Общая мощность этих заводов составит 300 000 тонн в год. В ближайшем будущем должно начаться строительство МСК в Большечерниговском районе мощностью 30 000 тонн отходов в год.
Параллельно с созданием уже запланированных предприятий власти собираются модернизировать старые: так, на МСК «Фанорит-1» в Сызрани увеличили мощность с 30 до 80 тысяч тонн в год. Тем самым, комплекс может перерабатывать больше мусора, и, чтобы его полностью загрузить, придется расширить территорию для ввоза отходов. Всего в Самарской области сейчас работает 8 МСК, к 2030 году власти планируют построить еще несколько. Но есть нюанс.
«Делать много таких комплексов в области не будут, это не рентабельно», — считает Душкова.
Строительство подобных МСК обходится дорого: в один только тольяттинский завод, на котором мы побывали, инвестировали свыше 1,2 млрд рублей.
Но сортировка — это решение лишь одной из нескольких проблем, связанных с мусором. По-прежнему на территории области существуют несанкционированные свалки, власти никак не могут определиться, какой все-таки будет тариф на вывоз ТКО, а перегруженные полигоны несут в себе угрозу для здоровья жителей. Свалки не только источают вредные газы, но порой и горят, как, например, «Преображенка», на которой за один месяц произошло уже два возгорания.
Достроить МСК и довести в целом «мусорную реформу» в Самарской области планируют при поддержке Минприроды РФ. По всей видимости, региональные власти сами справиться в срок не могут. Остается надеяться, что совместными усилиями экологическую проблему в нашем регионе все-таки решат. Хотя бы частично.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!