Как в Самарской области работает самый крупный завод по переработке мусора?

Твердых закупочных цен на получаемое таким образом вторсырье нет: его переработчики устанавливают цены в зависимости от целого ряда факторов, начиная с баланса спроса и предложения и заканчивая временем года. Например, Павлово-Посадский гофрокомбинат за одну тонну б/у гофрокартона предлагает сейчас 18−19 000 рублей. А Тольяттинская бумажная фабрика в том же Тольятти принимает чистый картон в повторную переработку по 15 000 рублей за тонну. А один из крупнейших переработчиков пластиковых отходов — питерский «Пластполимерторг» принимает различные виды отходов ПВД (полиэтилена высокого давления) по цене от 12 до 27 рублей за килограмм, а полипропилена — от 12 до 30 рублей за кило.