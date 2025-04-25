Топ-15 лучших песен про СВО: подборка военных треков и композиций про бойцов

Рэпер РИЧ (Ричард Семашков) рассказывает о жизни города на передовой. Клип на «Молитву» обнажает трагедии и проблемы жителей Донбасса. Красной нитью через текст идет строка о том, что «воды в Донецке нет». Видео ведет зрителя через руины, мимо заводов и воронок на тротуарах. На кадрах — и пейзажи конфликта, и судьбы дончан в перманентном сражении за жизнь.