Топ-15 лучших песен про СВО: подборка военных треков и композиций про бойцов

Собрали для вас самые известные и обсуждаемые песни о СВО: в них повествуют о бойцах и о битвах, о Родине и о взятых рубежах.
Подборка военных песен про СВО.
Эти песни стали настоящими хитами, и яркие композиции отражают переживания времени.
1. «Мы не оставим города свои» — группа «Декабрь» и 155 бригада морской пехоты ТОФ
Видеоклип на песню группы «Декабрь» представлен 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морпехов Тихоокеанского флота. Морпех «Режиссер» снимал и монтировал этот клип на передовой.
Сама песня написана группой «Декабрь» в 2010 году, но в годы конфликта музыканты неоднократно поддерживали бойцов в зоне СВО. Лидер группы выступал для военных и волонтеров в Мариуполе на территории «Азовстали». Сегодня «Декабрь» дает концерты в Донецке и Луганске, играет защитникам Донбасса в госпиталях и на передовой.
2. «Дай ему сил» — ST
Песня «Дай ему сил» быстро обрела популярность как на фронте, так и в тылу. Оператор отснял видеоряд для клипа в зоне СВО, сопроводив яркими кадрами выступление исполнителя ST Александра Степанова. Видео содержит кадры военной хроники, записи из поездки и из студии.
Идея создать песню родилась после одной из поездок Степанова на Донбасс. Изначально артист не планировал выпускать композицию, решив, что она не подходит под репертуар. Однако вопросы бойцов, почему трек не выходит, изменили мнение артиста. Цель создания песни — поддержать военных.
3. «Мой Мариуполь» — группа «Зверобой»
Песня «Мой Мариуполь» вышла накануне гуманитарной поездки группы «Зверобой» в освобожденный город. Материалы для клипа отсняли там же.
Также музыканты отняли документальное видео посещения города и квартиры, где прошло детство гитариста. Песня написана от сердца: ее автор, Алексей Иовчев, родился в Мариуполе. Во время битвы за город родители певца чудом остались живы.
4. «333» — Александр Ванюшкин
Песня Александра Ванюшкина из Тамбова прогремела по всей линии фронта, молниеносно став хитом: бойцы поют ее в штабах, окопах и на фронтовых дорогах. В основу текста легла команда «333» для залпового огня артиллерии.
Александр Ванюшкин — ветеран чеченской кампании, отставной подполковник спецназа ФСИН «Вепрь». Он регулярно возит на передовую партии гуманитарных грузов, попутно поддерживая военных песнями.
5. «Пливе кача» — Аким Апачев, Дарья Фрей
В основе композиции — народная песня из Закарпатья «Плывет утка по Тысине». Изначально она исполнялась как похоронный мотив по людям, погибшим на Майдане. Артисты создали свою версию, посвятив ее ожесточенным боям в период осады Мариуполя. Клип сняли на руинах «Азовстали», позже его заблокировал сервис YouTube.
Песни, посвященные бойцам СВО.
Песни из этой подборки звучат в честь тех, кто сегодня на передовой. Треки стали символом поддержки, памяти и единства.
1. «Напиши, что я взял Мариуполь!» — Влад Забелин
В основу композиции легли трогательные стихи Дмитрия Мельникова, музыку к ним написал Влад Забелин.
В клипе — боевая работа ОБТФ «Каскад» и Народной милиции ДНР, их воинский подвиг при освобождении Мариуполя и штурме «Азовстали». Поэзия Мельникова быстро обрела популярность, его стихи «Напиши мне письмо» читали актриса Ольга Будина и телеведущая Маргарита Симоньян. Гитарную версию этой песни записал рок-музыкант Сергей Галанин.
2. «Вагнер» — Вика Цыганова
Гимн ЧВК «Вагнер» родился после того, как в адлерском музее «Святая Виктория» чета Цыгановых узнала историю одного из бойцов. Последний выжил после ранения и был комиссован, а после ушел служить вновь — в «Вагнер».
Все годы СВО Вадим и Виктория помогают фронту. Увидев происходящее своими глазами, Вадим Цыганов организовал движение волонтеров и вернулся с новыми идеями. Благодаря последним и появилась песня «Вагнер».
3. «Молитва» — РИЧ
История путешествия на Донбасс посвящена бойцам из православных батальонов и одному отчаянному военкору. Это песня-исповедь о Донецке, в которую органично вписалась академическая скрипка.
Рэпер РИЧ (Ричард Семашков) рассказывает о жизни города на передовой. Клип на «Молитву» обнажает трагедии и проблемы жителей Донбасса. Красной нитью через текст идет строка о том, что «воды в Донецке нет». Видео ведет зрителя через руины, мимо заводов и воронок на тротуарах. На кадрах — и пейзажи конфликта, и судьбы дончан в перманентном сражении за жизнь.
4. «За ленту» — Юта
Участие в съемках клипа приняли прославившиеся в боях за Мариуполь командиры морских пехотинцев — Струна и Рокот. Певица Юта отметила, что с выходом видеоклипа вся страна узнает Героя России Владислава Головина в лицо. Именно последний под позывным «Струна» освобождал Мариуполь.
А Антон Филимонов, командир морпехов с позывным «Рокот», в то время часто мелькал в сводках военкоров. Оба командира подорвались на мине, каждый потерял ногу.
5. «Грязная работа» — РИЧ
Ричард Семашков создал неофициальный гимн подразделений Донбасса, решив отблагодарить их таким образом. Клип посвящен СВО и освободителям Новороссии, он смонтирован из кадров хроники. Видны храмы и дома, танки с Z и V на броне.
6. «Добровольческая» (Дичайшая Дивизия Донбасса) — Чичерина
Многие песни Юлии Чичериной написаны после многочисленных встреч с приехавшими на Донбасс добровольцами. Композиция «Добровольческая» посвящена осетинам, казакам и абхазам, откликнувшимся на зов Новороссии о помощи.
Чичерена остается вместе с бойцами на протяжении всей истории конфликта. Она дает концерты в Луганске и Донецке, поет перед ополченцами на передовой и в воинских частях.
7. «Струна» — Юта
Эту композицию певица Юта (Анна Осипова) посвятила всем защитникам России, но в особенности — легендарному командиру морской пехоты с позывным «Струна». Его историю рассказал военкор Андрей Филатов, отсняв на линии огня серию репортажей.
8. «Их там нет» — Каспер
Неофициальный видеоклип на песню Каспера создан из архивных кадров ЧВК «Вагнер» в Сирии и в зоне СВО. В перебивках можно увидеть отцов-основателей прогремевшего на весь мир «оркестра» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, их последний визит в Африку и кадры из Артемовска.
В финале клипа показаны настоящие записи с передовой. Трек посвящен сотрудникам ЧВК и каждому, кто встал на защиту интересов России.
9. «Они ушли» — Аким Апачев
Песня посвящена Донбассу, погибшим солдатам и жителям. Трек стал популярным, хоть изначально он и получил смешанные отзывы из-за неоднозначного содержания.
10. «Невернувшийся солдат» — Юта
Новая песня Юты посвящена мужчинам, погибшим на поле боя. В основу композиции легла история Сергея Соболева: он мечтал стать военным, ушел на СВО защищать Родину и погиб. При жизни боец хотел познакомиться с артисткой и слушал ее песни в окопах. Сегодня его мама Татьяна Соболева посвящает себя сохранению памяти о сыне.