Волонтеры на СВО: чем занимаются и как можно стать

2. Другой хороший вариант — гуманитарная помощь. Волонтеры могут сами купить продукты, медикаменты, средства связи и другие нужные на СВО вещи. Затем их собирают на специальных пунктах для упаковки и отправки. Адреса таких мест обычно можно найти на официальных ресурсах муниципалитетов или на волонтерских сайтах.