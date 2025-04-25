Волонтеры на СВО: чем занимаются и как можно стать

Помимо централизованных мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, безвозмездную помощь бойцам оказывают тысячи обычных граждан. В статье подробно разбираем, как можно стать волонтером СВО, чем они занимаются и на какие льготы им можно рассчитывать.
Чем занимаются волонтеры в зоне СВО и за ее пределами
Волонтеры — это люди, которые хотят помогать отдельному человеку или занимаются общественно-полезным делом бесплатно. В отличие от благотворительности, когда человек помогает только деньгами, волонтеры готовы тратить свое время и свой труд.
Волонтеры принимают участие в гуманитарных поездках в зону СВО. Там они помогают местным жителям и военнослужащим. Наиболее востребованные направления — медицинская помощь и социальная работа.
Также волонтерская работа подразумевает безвозмездный сбор денег и материальных средств для нужд военнослужащих в зоне боевых действий. Полученные товары и закупленное на пожертвования оборудование отправляют затем партиями на передовую.
Как стать волонтером на СВО
Присоединиться к команде волонтеров может любой желающий — нужно удовлетворять простым требованиям и быть гражданином РФ старше 18 лет. Волонтерскую работу поддерживает правительство страны.
Заявка
Прежде всего, необходимо оставить заявку на платформе ДОБРО.РФ или выбрать вариант помощи на сайте #МЫВМЕСТЕ. При рассмотрении заявки будут учитывать волонтерский опыт человека, его знания в профессиональной сфере, состояние здоровья и отсутствие противопоказаний.
Обучение
Обучение — важный этап при подборе волонтеров, по итогам которого проводят тестирование.
Как правило, волонтеры проходят двухэтапное обучение. Сначала предусмотрен онлайн-курс, который подготовлен вместе с Российской гуманитарной миссией, волонтерами-медиками и Российским Красным Крестом. Его цель — научить базовым навыкам по оказанию медицинской и психологической помощи.
На втором этапе будущие волонтеры в течение трех дней посещают практические занятия по безопасности, ориентированию на местности. Их также обучают базовым навыкам по оказанию медицинской и психологической помощи.
Работа
Когда волонтер полностью готов, он может отправиться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. По требованию организаторов нужно быть готовым предоставить документы (водительское удостоверение, справку 086у, сертификаты, подтверждающие специальные знания). С каждым из отобранных кандидатов волонтерская организация заключит договор.
Как помочь участникам СВО
Для помощи участникам специальной военной операции созданы специальные фонды или организованные волонтерские группы. Через них все желающие могут сделать свой посильный вклад.
1. Самый простой способ — оказать финансовую поддержку. Лучше всего использовать для это официальные порталы, чтобы убедиться в правильном расходовании средств. На таких сайтах подробно рассказывают о целях сбора и публикуют отчеты.
2. Другой хороший вариант — гуманитарная помощь. Волонтеры могут сами купить продукты, медикаменты, средства связи и другие нужные на СВО вещи. Затем их собирают на специальных пунктах для упаковки и отправки. Адреса таких мест обычно можно найти на официальных ресурсах муниципалитетов или на волонтерских сайтах.
3. Еще один способ помощи заключается в организации или участии в волонтерских акциях. Добровольцы могут принять заняться сортировкой товаров и погрузкой коробок в транспорт. Также требуются люди для плетения маскировочных сетей и создания окопных свечей. Информацию об акциях размещают в социальных сетях и на сайтах организаций.
Как помочь семьям участников СВО
Волонтеры также активно помогают семьям военнослужащих.
1. Осуществляют юридическую поддержку. Волонтеры рассказывают военным о положенных им льготах и выплатах, помогают оформить документы.
2. Оказывают психологическую помощь. Семьи участников СВО нередко нуждаются в людях, которые выслушают и утешат в сложный момент. Именно тогда на выручку приходят волонтеры.
3. Организуют адресную помощь. В это понятие входит сразу несколько направлений: доставка продуктов питания, забота о животных, организация праздников для детей, поддержка в быту.
Какие положены льготы волонтерам СВО
Согласно действующему законодательству, волонтеры во время своей работы имеют право на:
- страхование жизни или здоровья и возмещение затрат на это;
- медицинскую и психологическую помощь;
- бесплатный проезд до места назначения и в обратном направлении;
- спецодежду и средства индивидуальной защиты;
- оплату расходов на дополнительное образование, необходимое для деятельности;
- компенсацию услуг связи, аренды жилья, питания и прочих расходов;
- поощрения и награждение, в том числе нагрудными знаками.
Правительство РФ также предусмотрело соцгарантии и выплаты для волонтеров, пострадавших во время своей работы на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Например:
- при увечье пострадавшему выплатят 3 млн рублей;
- в случае гибели семья волонтера получит 5 млн рублей;
- если смерть наступила в течение года после завершения волонтерской деятельности — 2 млн рублей;
- если была выплачена компенсация за увечье, но потом волонтер умер, то его семье положено 2 млн рублей.
Формы поддержки участников СВО
При этом для участников специальной военной операции предусмотрено множество мер поддержки со стороны государства. Напомним самые основные.
1. Денежное довольствие и выплаты. Добровольцы, контрактники и мобилизованные могут рассчитывать на ряд причитающихся им единовременных выплат. Также они получают заработную плату, зависящую от квалификации, звания и выполняемых задач. Предусмотрены страховые выплаты при получении ранений или инвалидности.
2. Забота о семьях погибших. В случае гибели военнослужащего его родственники получают предусмотренную законодательством сумму денег. Кроме того, они могут рассчитывать на многочисленные льготы.
3. Медицина. Военнослужащие имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов. Они могут рассчитывать на самые современные технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
4. Трудовые гарантии. За мобилизованными военнослужащими и добровольцами сохраняются их рабочие места. Трудовые контракты временно приостанавливаются.
5. Банковские льготы и кредитные каникулы. Участники СВО получают различные преференции при обслуживании в кредитных организациях и получают отсрочку по платежам за кредиты.
6. Налоговые льготы. Благодаря новым поправкам в Налоговый Кодекс РФ участники СВО и их семьи освобождаются от налога на имущество и ряда пошлин. В некоторых регионах им не нужно платить транспортный налог.
7. Льготы по оплате ЖКХ. Правительством предусмотрена компенсация 50% платежей за некоторые услуги. Им не начисляют пени за просрочку.
8. Пенсионные льготы. Время участия в СВО засчитываются в двойном размере при исчислении страхового стажа.
9. Образовательные льготы. Участники СВО могут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты. Также преимущество при зачислении имеют члены из их семей.
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 30.04.2022 № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
2. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
3. Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Официальный сайт Президента РФ.