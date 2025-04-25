В Нижегородской области завели дело после завоза мигрантов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Группу россиян и иностранцев, заработавших 50 миллионов рублей на завозе около 2 тысяч мигрантов в Нижегородскую область, обвинили в организации преступного сообщества, сообщает УФСБ России по региону.
Группа иностранных граждан и граждан России была задержана в 2024 году по подозрению в организации канала незаконной миграции. По предварительной оценке, за два года преступное сообщество незаконно легализовало на территории Нижегородской области порядка 2 тысяч иностранцев, получив при этом совокупный доход на сумму свыше 50 миллионов рублей.
«Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ “Организация преступного сообщества”. Установлено, что злоумышленники имели конкретную структуру подчиненности и взаимодействия между собой, а также общую цель по получению финансовой выгоды путём совершения тяжких преступлений в сфере незаконной миграции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время следствия в отношении лидера сообщества и девяти соучастников возбуждено свыше 25 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Пять наиболее активных членов преступного сообщества находятся под стражей.