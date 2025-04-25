В Нижегородской области завели дело после завоза мигрантов

Группа иностранных граждан и граждан России была задержана в 2024 году по подозрению в организации канала незаконной миграции. По предварительной оценке, за два года преступное сообщество незаконно легализовало на территории Нижегородской области порядка 2 тысяч иностранцев, получив при этом совокупный доход на сумму свыше 50 миллионов рублей.