В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольной

Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта перекроют в ночное время на пять часов 27 апреля.
По сообщению пресс-службы администрации Волгограда, в настоящее время подрядная компания, ведущая строительство перехода через Третью продольную магистраль, уже установила опоры и приступила к монтажу лестничных сходов.
— Общая длина сборно-разборного сооружения составит порядка 40 м, длина пролетного строения 36 м, над проезжей частью объект будет возвышаться на 5,5 м., — сообщили в мэрии. — Переход будет оснащен навесом, защищающим пешеходов от осадков, а высота прохожей части составит не менее 2,3 м, ширина — более 2 м.
В субботу подрядчик преступит к надвижке конструкций перехода над проезжей частью Третьей продольной.
— Для безопасности автомобилистов при проведении данных работ с 00.00 до 05.00 27 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке, ограниченном съездами на проезд Дорожников и ул. Землячки в районе бульвара 30-летия Победы, — предупреждают горожан в администрации.
Водители могут объехать место проведения работ по проезду Дорожников, улицам Землячки, Исторической и шоссе Авиаторов.