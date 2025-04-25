В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольной

— Общая длина сборно-разборного сооружения составит порядка 40 м, длина пролетного строения 36 м, над проезжей частью объект будет возвышаться на 5,5 м., — сообщили в мэрии. — Переход будет оснащен навесом, защищающим пешеходов от осадков, а высота прохожей части составит не менее 2,3 м, ширина — более 2 м.