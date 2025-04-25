Врачи «Поездов здоровья» выявили у четырех жителей Башкирии рак

Озвучены первые результаты выездных обследований в рамках программы «Здоровая республика — здоровый регион». Так, за неделю врачи «Поездов здоровья» провели 1 236 диагностических процедур, включая 812 флюорографических исследований и 424 маммографии.
В ходе обследований медики обнаружили отклонения в состоянии здоровья у значительного числа пациентов: у 104 человек зафиксировали повышенный уровень сахара в крови, у 130 — высокие показатели холестерина, у 336 — артериальную гипертензию, а у 311 — проблемы с избыточной массой тела.
Особое внимание привлекли впервые выявленные случаи серьезных заболеваний: 56 социально значимых патологий, 241 случай гипертонической болезни, четыре подозрения на онкологию и 13 случаев возможного сахарного диабета.
Все пациенты с подозрительными результатами были направлены на дополнительное обследование для подтверждения диагноза.
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