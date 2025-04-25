Врачи «Поездов здоровья» выявили у четырех жителей Башкирии рак

В ходе обследований медики обнаружили отклонения в состоянии здоровья у значительного числа пациентов: у 104 человек зафиксировали повышенный уровень сахара в крови, у 130 — высокие показатели холестерина, у 336 — артериальную гипертензию, а у 311 — проблемы с избыточной массой тела.