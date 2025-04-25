Проценты по вкладам способны погасить половину ипотечного платежа

Согласно результатам анализа ВТБ ставок по вкладам и ставки по ипотеке за последние месяцы, каждый второй вкладчик может покрывать половину ипотечного платежа, каждый десятый — 100%. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.
По статистика банка большинство заемщиков оформляют ипотеку под 12% годовых. Средний размер ежемесячного платежа составляет около 30 тысяч рублей. Большинство, 68% человек, тратят на это еще меньше. Ежемесячный платеж каждого четвертого колеблется от 30 до 60 тысяч рублей. 2% платят более 100 тысяч рублей.
При этом в банке отмечают, что многие оформили ипотеку до повышения ключевой ставки. Кроме того, люди стали обращать больше внимания на государственные программы, которые позволяют оформить кредит с низкими ставками.
— На рынке одновременно действует «семейная» ипотека, а ставки по вкладам сохраняются под 20%. Часть клиентов благодаря этому соотношению компенсируют от половины до 100% своих ежемесячных кредитных платежей, часть — копит средства на будущий первый взнос, пережидая «охлаждение» рынка ипотеки, или направляет на досрочное погашение, — говорит Георгий Горшков.
Он уточняет, что, согласно оценке банка, двузначные ставки по вкладам сохранятся до рубежа 2026 — 2027 года. В это время доходность по вкладам позволит покрывать расходы на крупные покупки.