Проценты по вкладам способны погасить половину ипотечного платежа

По статистика банка большинство заемщиков оформляют ипотеку под 12% годовых. Средний размер ежемесячного платежа составляет около 30 тысяч рублей. Большинство, 68% человек, тратят на это еще меньше. Ежемесячный платеж каждого четвертого колеблется от 30 до 60 тысяч рублей. 2% платят более 100 тысяч рублей.