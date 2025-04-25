Стала известна причина остановки движения поездов на синей ветке метро

По нашим данным, машинист сообщил диспетчеру о неполадках в 15:56 и запросил вспомогательный поезд. В итоге движение по синей ветке на юг осуществляется только от «Парнаса» до «Невского проспекта», в сторону севера — от «Купчино» до «Парнаса», но с увеличенным интервалом движения.
На станции «Московские ворота» читательница заметила технических сотрудников, которые спустились в тоннель. Другой очевидец, находящийся в вагоне, поделился, что «сильно пахнет гарью и душно». По его словам, состав уже 30 минут стоит в тоннеле.