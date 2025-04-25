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Стала известна причина остановки движения поездов на синей ветке метро

Причиной остановки движения поездов на 2-й линии петербургского метрополитена стали проблемы с тормозами поезда, который двигался в перегоне от закрытой Фрунзенской до Московских ворот. Об этом 26 апреля стало известно Фонтанке.

Источник: РИА "Новости"

По нашим данным, машинист сообщил диспетчеру о неполадках в 15:56 и запросил вспомогательный поезд. В итоге движение по синей ветке на юг осуществляется только от «Парнаса» до «Невского проспекта», в сторону севера — от «Купчино» до «Парнаса», но с увеличенным интервалом движения.

На станции «Московские ворота» читательница заметила технических сотрудников, которые спустились в тоннель. Другой очевидец, находящийся в вагоне, поделился, что «сильно пахнет гарью и душно». По его словам, состав уже 30 минут стоит в тоннеле.