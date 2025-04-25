Тренера «Спартака» Н. Сакича дисквалифицировали на 1 матч после игры с «Акроном»

«Сакич через радиосвязь дважды говорил фамилию Угальде. Когда называл ее, слово “офсайд” не звучало. Посчитали, что тренер использовал технику для общения с лицами, участвующими в матче. Это запрещено регламентом», — приводит слова руководителя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».