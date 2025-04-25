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Тренера «Спартака» Н. Сакича дисквалифицировали на 1 матч после игры с «Акроном»

Балканский специалист «красно-белых» наблюдал за встречей с волжанами с трибун и использовал рацию для связи с командой.

Балканский специалист «красно-белых» наблюдал за встречей с волжанами с трибун и использовал рацию для связи с командой.

Напомним, «Акрон» проиграл дома «Спартаку» с разницей в один мяч — 2:3 (12+). «Красно-черные» забили оба гола в первом тайме. Отличились Артем Дзюба с пенальти и Дмитрий Пестряков с его передачи.

При этом в конце встречи ассистент главного тренера москвичей Ненад Сакич сохранял связь с клубом с помощью рации. Представители столичного клуба говорили, что общался с видеоаналитиком насчет офсайда у Угальде.

«Сакич через радиосвязь дважды говорил фамилию Угальде. Когда называл ее, слово “офсайд” не звучало. Посчитали, что тренер использовал технику для общения с лицами, участвующими в матче. Это запрещено регламентом», — приводит слова руководителя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

В итоге сербскому специалисту продлили дисквалификацию еще на один матч. Плюс штраф в 150 тыс. рублей. Испытательный срок установили до конца нынешнего сезона РПЛ.

На днях форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол призвал организовать товарищеский матч между Россией и Кабо-Верде.

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