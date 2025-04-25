Врио главы Ростовской области заявил о новых правилах для чужих застройщиков

В Ростовской области начали проверять проекты застройщиков, уже получивших разрешения на жилищное строительство, но еще не приступивших к работам. Об этом депутатам в рамках отчета о работе правительства региона за 2024 год рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.