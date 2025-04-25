Врио главы Ростовской области заявил о новых правилах для чужих застройщиков

В Ростовской области начали проверять проекты застройщиков, уже получивших разрешения на жилищное строительство, но еще не приступивших к работам. Об этом депутатам в рамках отчета о работе правительства региона за 2024 год рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Донской глава уточнил, что сейчас много внимания уделяется возможности застройщиков создавать объекты социальной инфраструктуры на территории своих ЖК.
— Неделю назад было большое отраслевое совещание, там мы постарались уточнить новые правила игры, в том числе прозвучала задача в формате комплексного развития территорий создавать школы, детсады, объекты здравоохранения, и синхронизировать все это с развитием транспортной системы, — сообщил Юрий Слюсарь.
Вопрос оказался под особым вниманием, так как сейчас власти отмечают «разрыв между интенсивным жилищным строительством и процессами создания соцобъектов».