Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досрочный период ОГЭ стартовал в Калининградской области

В Калининградской области начался досрочный период основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.

Источник: Янтарный край

Сегодня учащиеся сдали экзамен по русскому языку, результаты которого станут известны в начале мая.

Первые экзамены прошли 22 апреля, когда школьники писали работу по математике. Следующими предметами станут информатика и обществознание — их сдача запланирована на 29 апреля. 6 мая девятиклассникам предстоит продемонстрировать знания по физике, биологии, географии и английскому языку.

Пункты проведения экзаменов организованы в двух образовательных учреждениях: школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов и лицее № 7 города Черняховска.

Резервные дни для сдачи всех предметов предусмотрены с 12 по 17 мая. Основной период ОГЭ стартует 21 мая и продлится до 2 июля.

Как отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, досрочный период сдачи экзаменов организуется для школьников, имеющих особые обстоятельства: участие в соревнованиях, медицинские показания или личные причины. Система предоставляет возможность выбора между досрочным, основным и дополнительным периодами сдачи экзаменов.

Примечательно, что в этом учебном году выпускники Калининградской области не выбрали для досрочной сдачи другие дисциплины из предложенного перечня предметов.