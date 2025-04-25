Досрочный период ОГЭ стартовал в Калининградской области

Сегодня учащиеся сдали экзамен по русскому языку, результаты которого станут известны в начале мая.
Первые экзамены прошли 22 апреля, когда школьники писали работу по математике. Следующими предметами станут информатика и обществознание — их сдача запланирована на 29 апреля. 6 мая девятиклассникам предстоит продемонстрировать знания по физике, биологии, географии и английскому языку.
Пункты проведения экзаменов организованы в двух образовательных учреждениях: школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов и лицее № 7 города Черняховска.
Резервные дни для сдачи всех предметов предусмотрены с 12 по 17 мая. Основной период ОГЭ стартует 21 мая и продлится до 2 июля.
Как отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, досрочный период сдачи экзаменов организуется для школьников, имеющих особые обстоятельства: участие в соревнованиях, медицинские показания или личные причины. Система предоставляет возможность выбора между досрочным, основным и дополнительным периодами сдачи экзаменов.
Примечательно, что в этом учебном году выпускники Калининградской области не выбрали для досрочной сдачи другие дисциплины из предложенного перечня предметов.