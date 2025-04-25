В Самарской области проведут плановые сбросы на Жигулевской ГЭС с 28 апреля

На Жигулевской ГЭС, которая находится в Тольятти, будут проводиться привычные для жителей плановые сбросы воды. Об этом стало известно от ПАО «РусГидро».
Стало известно, что сбросы будут проводиться в период с 28 апреля по 9 мая 2025 года. Ожидается подтопление участков на полуострове Копылово.
Жигулевская ГЭС начала свою работу еще в 1957 году. Подготовка к возведению и строительство станции длились около 20 лет. За время эксплуатации станция претерпевала модернизации. Так, в 1962—1964 годах мощность ее напряжения выросла с 400 до 500 кВ.
В начале 90-х годов прошлого века выяснилось, что станции необходимы новые турбины. 4 из них заменили в 1999, 2004, 2005 и 2007 годах.
Жигулевская ГЭС является второй по мощности в Европе. За все время работы она произвела около 700 млрд кВт-ч электроэнергии.
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