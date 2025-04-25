В Самарской области проведут плановые сбросы на Жигулевской ГЭС с 28 апреля

Жигулевская ГЭС начала свою работу еще в 1957 году. Подготовка к возведению и строительство станции длились около 20 лет. За время эксплуатации станция претерпевала модернизации. Так, в 1962—1964 годах мощность ее напряжения выросла с 400 до 500 кВ.