Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала людей, которым противопоказаны помидоры

Врач Лушникова: Помидоры могут быть опасны для людей с заболеваниями ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Помидоры достаточно опасны для людей с аллергией, мочекаменной болезнью и заболеваниями ЖКТ. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

— Есть риск появления сыпи, кожного зуда и слезотечения. Все дело в том, что томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания, — объяснила Лушникова.

Не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, так как щавелевая кислота и витамин С могут усугубить течение заболевания. А еще в некоторых случаях может появиться вздутие и другие проблемы с пищеварением.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что при аллергии на плесень лучше отказаться от грибов.