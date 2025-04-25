Диетолог назвала людей, которым противопоказаны помидоры

— Есть риск появления сыпи, кожного зуда и слезотечения. Все дело в том, что томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания, — объяснила Лушникова.