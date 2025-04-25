Диетолог назвала людей, которым противопоказаны помидоры

Помидоры достаточно опасны для людей с аллергией, мочекаменной болезнью и заболеваниями ЖКТ. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
— Есть риск появления сыпи, кожного зуда и слезотечения. Все дело в том, что томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания, — объяснила Лушникова.
Не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, так как щавелевая кислота и витамин С могут усугубить течение заболевания. А еще в некоторых случаях может появиться вздутие и другие проблемы с пищеварением.
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