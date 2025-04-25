На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь юбилея Победы

«Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти — как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу», — заявил зампред правлениия Сбербанка Станислав Кузнецов.