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Пулково украсил автобусы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в аэропорту Пулково появились автобусы с юбилейной символикой. Эти украшенные транспортные средства уже курсируют по перрону, напоминая пассажирам о важности исторической даты.

Источник: пресс-служба аэропорта "Пулково"

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что брендирование транспорта стало неотъемлемой частью праздничных мероприятий. Это решение подчеркивает важность сохранения памяти о героизме защитников города и страны, а также создает атмосферу патриотизма в период подготовительных работ к Дню Победы.

Кроме того, на улицах города уже начались работы по обновлению дорожной разметки, которая также будет иметь элементы, посвященные юбилею Победы. Это еще одна деталь в общей концепции праздничных изменений, чтобы память о подвиге тех лет сохранялась в каждом уголке города.