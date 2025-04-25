Пулково украсил автобусы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что брендирование транспорта стало неотъемлемой частью праздничных мероприятий. Это решение подчеркивает важность сохранения памяти о героизме защитников города и страны, а также создает атмосферу патриотизма в период подготовительных работ к Дню Победы.
Кроме того, на улицах города уже начались работы по обновлению дорожной разметки, которая также будет иметь элементы, посвященные юбилею Победы. Это еще одна деталь в общей концепции праздничных изменений, чтобы память о подвиге тех лет сохранялась в каждом уголке города.