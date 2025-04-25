Пулково украсил автобусы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кроме того, на улицах города уже начались работы по обновлению дорожной разметки, которая также будет иметь элементы, посвященные юбилею Победы. Это еще одна деталь в общей концепции праздничных изменений, чтобы память о подвиге тех лет сохранялась в каждом уголке города.