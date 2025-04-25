Создан полимерный материал, ускоряющий заживление сердца после инфаркта

Схожим образом, как надеются ученые, их разработка подействует на более крупных модельных животных, что откроет дорогу для проведения ее клинических испытаний на добровольцах. При этом исследователи предполагают, что данный метод можно использовать и для лечения других опасных заболеваний, связанных со сбоями во взаимодействиях белков, в том числе дегенерации сетчатки глаза или рассеянного склероза.