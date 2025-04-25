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Омские врачи разглядят в мельчайших деталях бронхи пациентов

В КМХЦ появился высокоточный бронхоскоп.
Источник: Комсомольская правда

В клинический медико-хирургический центр Омска закупили новый бронхоскоп. При помощи передовой технологии врачи смогут разглядывать в деталях дыхательные пути пациентов. Об этом сообщили 25 апреля 2025 года в минздраве региона.

«Камера обладает такой высокой точностью, что позволяет врачам увидеть мельчайшие изменения слизистой оболочки дыхательных путей. А функция узкоспектральной визуализации дает возможность с большей точностью определить доброкачественное образование или нет. Кроме того, бронхоскоп имеет достаточный по объему инструментальный канал для проведения всех необходимых манипуляций», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением КМХЦ Александр Егоренко.

Аппарат с подсветкой и камерой позволит медикам своевременно диагностировать случаи воспалений, выявлять новообразования, а также удалять инородные тела и очищать бронхи больных.

Ранее «КП Омск» сообщила, что несколько десятков горожан обратились к врачам из-за отравлений в школах.