Омские врачи разглядят в мельчайших деталях бронхи пациентов

«Камера обладает такой высокой точностью, что позволяет врачам увидеть мельчайшие изменения слизистой оболочки дыхательных путей. А функция узкоспектральной визуализации дает возможность с большей точностью определить доброкачественное образование или нет. Кроме того, бронхоскоп имеет достаточный по объему инструментальный канал для проведения всех необходимых манипуляций», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением КМХЦ Александр Егоренко.