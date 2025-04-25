В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы

На выпущенном 25 апреля почтовом блоке номиналом 80 рублей изображен орден Отечественной войны I степени. На полях изображены известнейшие снимки советских фотокорреспондентов времен войны Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Спецгашение юбилейного выпуска, тираж которого составил 58 тысяч экземпляров, проводится не только на Московском почтамте, но и в Омске, Перми, Рязани и других городах России. Блок той же тематики, но другого дизайна в этот же день увидел свет в Белоруссии. В странах СНГ нынешний год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.