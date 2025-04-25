В Курской области 94-летний ветеран принял участие в «Диктанте Победы»

«Это для меня очень важно. Мы каждый год пишем “Диктант Победы. Потому что, чтоб народ знал, что нашу историю никто не может изменить… Зарубежные страны всю историю перепортили, всю историю переписали. Наша история самая верная и точная. Мы пишем диктанты каждый год о Победе, что нам досталась… Очень трудная была война, но всё-таки наш русский народ победил фашистскую нечисть”, — рассказал Виктор Шатохин на видео, предоставленном правительством региона.