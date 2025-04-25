Из-за пробок на Ипподромской перенастроят светофоры

«Стало больше жалоб от водителей на пробки, которые образуются перед светофором на перекрестке. В час пик особенно трудно проехать от Красного проспекта до пересечения улиц Писарева и Семьи Шамшиных», — сообщили в ведомстве.
Для решения проблемы специалисты ЦОДД изменят режим работы светофоров на данном участке вплоть до Ипподромской.
«На основе объективных данных сделаем расчет повышения пропускной способности перекрестка до максимальных значений при существующих геометрических параметрах проезжих частей, в том числе путем оптимизации циклов работы светофоров и их координации», — уточнили в пресс-службе.