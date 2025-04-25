Жителей Башкирии ждут рекордно короткие рабочие недели

Так, в конце апреля — начале мая трудящихся ожидают две необычно короткие рабочие недели продолжительностью всего по три дня каждая. Первая из них запланирована на период с 28 по 30 апреля, причем последний день будет сокращенным в связи с предстоящим празднованием 1 Мая. Вторая трехдневная рабочая неделя придется на период с 5 по 7 мая.