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Жителей Башкирии ждут рекордно короткие рабочие недели

В мае жители республики отработают всего 18 дней.

Источник: Комсомольская правда

В мае жителям Башкирии предстоит отработать всего 18 дней. Об этом напоминает Минтруд.

Так, в конце апреля — начале мая трудящихся ожидают две необычно короткие рабочие недели продолжительностью всего по три дня каждая. Первая из них запланирована на период с 28 по 30 апреля, причем последний день будет сокращенным в связи с предстоящим празднованием 1 Мая. Вторая трехдневная рабочая неделя придется на период с 5 по 7 мая.

Однако майские каникулы могут быть омрачены плохой погодой. В Башкирии ожидается существенное похолодание, а местами и ночные заморозки.

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