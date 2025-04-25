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На «Екатеринбург-Арене» профсоюзы отметят Первомай

Первомайская акция профсоюзов пройдет в форме митинга-концерта.

Источник: Комсомольская правда

Федерация профсоюзов региона встретит Первомай на митинг-концерте. Он состоится на «Екатеринбург — Арене». Тысячи участников примут участие в акции. В свою очередь, силовики усилят безопасность в день мероприятия на площадке.

— Принято решение организовать и провести в Екатеринбурге Первомайскую акцию профсоюзов. Единый девиз: «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!», — сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области.

Митинг будет проходить на главном стадионе города с 10 до 11 часов. Вход — гейт № 5. Сбор участников митинга-концерта будет с 8:30 до 9:50.

Всего Первомай в регионе будут праздновать в 30 муниципальных образованиях области.