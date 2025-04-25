Новому не рады. Родители учеников 58-й школы против перехода в другой корпус

«С учётом активной застройки Артиллерийской нам в 58-й не хватает мест. Школа была рассчитана на 1100 учеников, а сейчас в ней обучается 2600 школьников. Из-за отсутствия свободных мест в течение трёх лет мы отказываем в приёме в первые классы детям, проживающим на закреплённой территории. В 2025—2026 учебном году школе нужно будет принять первоклассников по прописке. И в соответствии с СанпПинами они должны учиться в первую смену. В 2021 году набрали 12 первых классов. В следующем году эти дети переходят в пятый класс, и они так же должны учиться в первую смену. Поэтому решили, что в новый корпус перейдут старшеклассники», — сообщила Елена Дятлова.