Новому не рады. Родители учеников 58-й школы против перехода в другой корпус

В Калининграде так редко открываются новые школы, что, казалось бы, это должно быть однозначно радостное событие. Но, как выяснилось, открытие нового здания школы на ул. Благовещенской не обрадовало, а расстроило и разозлило сотни родителей. А всё потому, что власти решили сделать это учреждение вторым корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. И в принудительном порядке отправить туда учиться учеников старших классов.
Почему принято такое решение, на днях разъяснила глава администрации Елена Дятлова.
«С учётом активной застройки Артиллерийской нам в 58-й не хватает мест. Школа была рассчитана на 1100 учеников, а сейчас в ней обучается 2600 школьников. Из-за отсутствия свободных мест в течение трёх лет мы отказываем в приёме в первые классы детям, проживающим на закреплённой территории. В 2025—2026 учебном году школе нужно будет принять первоклассников по прописке. И в соответствии с СанпПинами они должны учиться в первую смену. В 2021 году набрали 12 первых классов. В следующем году эти дети переходят в пятый класс, и они так же должны учиться в первую смену. Поэтому решили, что в новый корпус перейдут старшеклассники», — сообщила Елена Дятлова.
Родители старшеклассников таким решением остались крайне недовольны.
«Я не представляю, как такое количество детей, которых хотят отправить в новый корпус, будут впихиваться в единственный городской автобус, чтобы успеть на урок к 8.00», — возмущаются родители детей, кому предстоит сменить локацию обучения.
В администрации успокаивают: мол, изменим транспортную схему и пустим больше маршрутов в направлении новой школы. По словам Дятловой, туда планируют пустить три маршрута вместо нынешнего одного.
Однако родителей это совсем не устраивает. По их подсчётам, до нового корпуса школы придётся добираться примерно час. То есть два часа только на дорогу ежедневно. И наличие бассейна в новом здании и возможность посещать дополнительные занятия не компенсируют эти неудобства.
«Никакие автобусы не решат вопроса доступности. Съездила к новой школе. Что сказать — это нереально. Я не хочу, чтобы моя дочь шла через эти шиномонтажки, гаражи. Убивай, насилуй — никто концов не найдет», — возмущается одна из мам.
Родителей продолжат убеждать в том, что учиться за три-четыре километра от дома — лучший выход. Как дала понять Елена Дятлова, вопрос практически решённый.