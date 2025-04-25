Фотограф запечатлел битву ястреба и совы за добычу

Фотограф Хенрик Нильссон сделал снимок в последний день 2023 года. Об этом сообщает издание PetaPixel.
Нильссон рассказал, что запечатлеть битву получилось ближе к вечеру, когда он возвращался на машине со съемки. «К счастью, камера со штативом была у меня на плече, а не в сумке для фотоаппарата, когда вдруг из высокой травы у дамбы выскочила ушастая сова. Я быстро снова установил оборудование», — рассказал мужчина.
Нильссон также добавил, что произошедшее дальше можно было назвать воздушным боем. Сова изо всех сил взлетала, пикировала и делала резкие повороты, однако никак не могла оторваться от ястреба.
Получившиеся фотографии показывают, как важно оказаться в нужном месте в нужное время и быть готовым ко всему. «Я научился ожидать неожиданного, наблюдая за поведением диких животных. Но такие моменты всегда требуют времени и терпения», — объяснил Нильссон. Он также отметил важность наблюдательности в процессе дикой фотосъемки. По словам мужчины, всегда нужно предвидеть, куда направится действие, и часто для этого требуется отказаться от удачного ракурса для поиска еще более верного угла.
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