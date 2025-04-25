Фотограф запечатлел битву ястреба и совы за добычу

Получившиеся фотографии показывают, как важно оказаться в нужном месте в нужное время и быть готовым ко всему. «Я научился ожидать неожиданного, наблюдая за поведением диких животных. Но такие моменты всегда требуют времени и терпения», — объяснил Нильссон. Он также отметил важность наблюдательности в процессе дикой фотосъемки. По словам мужчины, всегда нужно предвидеть, куда направится действие, и часто для этого требуется отказаться от удачного ракурса для поиска еще более верного угла.