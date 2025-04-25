Третьяковка готовится к открытию выставки коллекции Ивана Морозова в Самаре

30 апреля в Самаре откроется выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+). Как сообщает пресс-служба Третьяковки, в эти дни завершается монтаж экспозиции и настройка освещения.
Сегодня при распаковке картины Поля Сезанна «Персики и груши» присутствовал гендиректор «Акрон Холдинг» Павел Морозов, при поддержке которого проект реализован в Самаре.
В экспозиции — 52 работы из собраний российских музеев, включая произведения Ван Гога, Сезанна, Моне и Матисса. Проект показывает диалог европейского и русского искусства начала XX века и подчеркивает роль меценатства в развитии музейных коллекций.
Ранее мы писали, что самарский филиал Третьяковской галереи получил звание «Музей года» на XIII Премии The Art Newspaper Russia.
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