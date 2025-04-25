Бойцы СВО и спортсмены: на кого равняется молодежь Крыма

Участники специальной военной операции все чаще становятся героями крымской молодежи. Такое мнение в интервью «Крымской газете» высказал председатель Госкомитета молодежной политики республики Алексей Зинченко.
По его словам, за 11 лет образцы для подражания у крымской молодежи сильно изменились. Руководитель комитета отметил, что это могли быть деятели культуры, искусства, политики, либо же родственники. Сейчас молодые люди понимают, что универсальных героев не существует. Зинченко отметил, что людей, на которых целенаправленно равняется молодежь, становится меньше, поскольку она стала более осознанной.
«Кто-то равняется на офицеров, на участников специальной военной операции или героев Великой Отечественной войны, кто-то — на современных спортсменов. Меня радует, что количество адекватных ориентиров растет», — рассказал председатель Госкомитета.
При этом глава ведомства подчеркнул, что молодежь всегда динамична.
«И равнение на кого-то может продлиться день, год или десять лет», — добавил чиновник.