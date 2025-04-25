Бойцы СВО и спортсмены: на кого равняется молодежь Крыма

По его словам, за 11 лет образцы для подражания у крымской молодежи сильно изменились. Руководитель комитета отметил, что это могли быть деятели культуры, искусства, политики, либо же родственники. Сейчас молодые люди понимают, что универсальных героев не существует. Зинченко отметил, что людей, на которых целенаправленно равняется молодежь, становится меньше, поскольку она стала более осознанной.