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Участники шествия «Бессмертного полка» стартуют с улицы Черняховского

В администрации рассказали о маршруте на 9 Мая.

Источник: Официальный сайт Правительства Калининградской области

В этом году в Калининграде состоится оффлайн шествие «Бессмертного полка».

В других муниципалитетах акция проводится не будет.

9 мая в 11:00 участники стартуют от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1200 воинам-гвардейцам.

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, есть возможность присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн».

До 6 мая нужно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайт: 2025.polkrf.ru, через приложение ВКонтакте: vk.com/polk_app или в Одноклассниках: ok.ru/app/polk.