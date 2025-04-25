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Обещать — не значит выполнить: Объездную дорогу Кишинева придется еще долго ждать — за 13 лет построено лишь 6 км — остальное все в «процессе»

Обещанная еще в 2012 году объездная дорога вокруг Кишинева снова откладывается — теперь до 2032 года.

Источник: Комсомольская правда

Объездная дорога Кишинева — не дождетесь.

Обещанная еще в 2012 году объездная дорога вокруг Кишинева снова откладывается — теперь до 2032 года.

За 13 лет успели построить только один участок в 6 км.

6 км за 13 лет!

Остальные части объездной «в процессе»: одни на бумаге, другие в обсуждениях, третьи ждут финансирования, местами даже не знают, где строить.

Министерство инфраструктуры ссылается на рост цен — денег, но вы держитесь в пробках.

Сидят и ждут иностранной помощь.

Правда, даже если чудо случится, остается вопрос с экспроприацией земель — а значит, задержка строительства может затянуться и после 2032 года.

Источник: t.me/nemdnews.

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