Обещать — не значит выполнить: Объездную дорогу Кишинева придется еще долго ждать — за 13 лет построено лишь 6 км — остальное все в «процессе»

Объездная дорога Кишинева — не дождетесь.
Обещанная еще в 2012 году объездная дорога вокруг Кишинева снова откладывается — теперь до 2032 года.
За 13 лет успели построить только один участок в 6 км.
6 км за 13 лет!
Остальные части объездной «в процессе»: одни на бумаге, другие в обсуждениях, третьи ждут финансирования, местами даже не знают, где строить.
Министерство инфраструктуры ссылается на рост цен — денег, но вы держитесь в пробках.
Сидят и ждут иностранной помощь.
Правда, даже если чудо случится, остается вопрос с экспроприацией земель — а значит, задержка строительства может затянуться и после 2032 года.
Источник: t.me/nemdnews.
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