Пункт пропуска «Нарва-1» закроют на три дня

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти предупреждает: пешеходная составляющая пункта пропуска «Нарва-1» приостановит работу с 30 апреля по 2 мая.
Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования.
Из-за этого отменяются автобусы из Петербурга в Эстонию. Ограничения вводят в связи с проведением учений. В ходе учений «отработают действия в условиях миграционного давления и разрешение кризиса национальной обороны».
Границу получится пересечь на пунктах пропуска «Койдула» и «Лухамаа». Без изменений отправятся прямые рейсы по маршруту Таллинн — Петербург — Таллинн через пограничный пункт «Лухамаа».