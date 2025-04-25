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Пункт пропуска «Нарва-1» закроют на три дня

Из-за этого отменяются автобусы из Петербурга в Эстонию.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти предупреждает: пешеходная составляющая пункта пропуска «Нарва-1» приостановит работу с 30 апреля по 2 мая.

Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования.

Пресс-служба Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти

Из-за этого отменяются автобусы из Петербурга в Эстонию. Ограничения вводят в связи с проведением учений. В ходе учений «отработают действия в условиях миграционного давления и разрешение кризиса национальной обороны».

Границу получится пересечь на пунктах пропуска «Койдула» и «Лухамаа». Без изменений отправятся прямые рейсы по маршруту Таллинн — Петербург — Таллинн через пограничный пункт «Лухамаа».