Хельви Латту и Павел Андреев стали почетными гражданами Волгоградской области

Присвоение звания «Почетный гражданин» служит признанием выдающихся заслуг граждан, которые внесли значительный вклад в развитие области и сохранение ее исторического наследия.
Хельви Николаевна Латту, почетный гражданин Волгограда, является председателем Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» и ветераном труда. Она активно занимается сохранением памяти о Великой Отечественной войне, поддержкой ветеранов и людей, переживших блокаду.
Хельви Николаевна также играет важную роль в укреплении связей между ветеранскими организациями Волгоградской области и Санкт-Петербурга, способствуя патриотическому воспитанию молодежи.
Павел Алексеевич Андреев — ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы, почетный гражданин города Камышина. Он награжден множеством медалей, включая «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».
Павел Алексеевич активно участвует в жизни своего города и после выхода на пенсию, отмечен Президентом России за вклад в патриотическую работу с молодежью.
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин отметил, что присвоение почетного звания участникам Великой Отечественной войны продолжается на протяжении последних трех лет.
Он подчеркнул важность общественного признания заслуг фронтовиков и отметил, что Хельви Латту и Павел Андреев вписаны в славную летопись Волгоградской области.
На сегодняшний день звание «Почетный гражданин Волгоградской области» присвоено 44 людям, чьи имена занесены в Книгу почетных граждан, хранящуюся в областном краеведческом музее.