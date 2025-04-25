В Балаклаве появится круглогодичный морской курорт.
Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Различные вопросы, в том числе туризма и спорта, он обсудил во время рабочей встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвует Севастополь, средства выделяются, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры.
Круглогодичный морской курорт в Балаклаве, где в настоящее время идет строительство яхтенной марины, создадут по поручению президента в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».
Напомним, западное побережье Крыма может стать самой большой пляжной территорией в РФ. В западное побережье Крыма входят: Евпатория, Балаклава, Инкерман, Любимовка, Орловка, Кача. Сюда на экскурсии приезжают жители других крымских городов и гости полуострова со всего света.