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В Балаклаве появится круглогодичный морской курорт

В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Балаклаве создадут круглогодичный морской курорт.

Источник: Аргументы и факты

В Балаклаве появится круглогодичный морской курорт.

Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Различные вопросы, в том числе туризма и спорта, он обсудил во время рабочей встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвует Севастополь, средства выделяются, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры.

Круглогодичный морской курорт в Балаклаве, где в настоящее время идет строительство яхтенной марины, создадут по поручению президента в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Напомним, западное побережье Крыма может стать самой большой пляжной территорией в РФ. В западное побережье Крыма входят: Евпатория, Балаклава, Инкерман, Любимовка, Орловка, Кача. Сюда на экскурсии приезжают жители других крымских городов и гости полуострова со всего света.