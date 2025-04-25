В Балаклаве появится круглогодичный морской курорт.

Различные вопросы, в том числе туризма и спорта, он обсудил во время рабочей встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвует Севастополь, средства выделяются, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры.