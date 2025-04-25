Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

Движение также будет ограничено 27 апреля с 7:00 до 16:00 на улице Куйбышева, от улицы Кечкеметская до съездов на объездную дорогу. С 7 утра до 16:00 27—29 апреля запрещена парковка на улице Куйбышева (от Кечкеметской до Объездной). Будет дежурить эвакуатор.