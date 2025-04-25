Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

Временное ограничение будут действовать с 27 по 29 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В поминальные дни в Симферополе закроют въезд транспорта на городские кладбища, предупредили в городской администрации. Ограничения будут действовать с 27 по 29 апреля.

Временное ограничение вводится на движение транспортных средств на территории кладбищ: Абдал 1, Абдал 2 и ГРЭС.

Движение также будет ограничено 27 апреля с 7:00 до 16:00 на улице Куйбышева, от улицы Кечкеметская до съездов на объездную дорогу. С 7 утра до 16:00 27—29 апреля запрещена парковка на улице Куйбышева (от Кечкеметской до Объездной). Будет дежурить эвакуатор.

В связи с поминальными днями в Симферополе запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ.