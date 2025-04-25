Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

В поминальные дни в Симферополе закроют въезд транспорта на городские кладбища, предупредили в городской администрации. Ограничения будут действовать с 27 по 29 апреля.
Временное ограничение вводится на движение транспортных средств на территории кладбищ: Абдал 1, Абдал 2 и ГРЭС.
Движение также будет ограничено 27 апреля с 7:00 до 16:00 на улице Куйбышева, от улицы Кечкеметская до съездов на объездную дорогу. С 7 утра до 16:00
В связи с поминальными днями в Симферополе запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ.