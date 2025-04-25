50 глав государств: кто приедет на похороны папы римского

Похороны папы римского начнутся в 10:00 26 апреля в соборе Святого Петра. Гроб с усопшим доставят в церковь Богоматери Великой. Она располагается в четырех километрах от Рима в районе Эсквилини. Сама процедура захоронения будет частной, куда допустят только родных и близких понтифика. Могилу главы Римско-католической церкви накроют скромной плитой из белого мрамора с надписью «Франциск» на латинском языке. Для верующих доступ к захоронению откроют 27 апреля.
По данным протокольной службы государства-анклава, в Рим, чтобы проститься с папой, приедут порядка 170 делегаций. Среди присутствующих на похоронах — 10 правящих монархов, уточняет «Коммерсантъ».
Предполагается, что большинство участников похоронной церемонии прибудут в Рим в пятницу к вечеру. Газета The Guardian опубликовала список участников похоронной службы. Почтить память понтифика приедут президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Украины Владимир Зеленский. При этом британское издание предполагает, что украинский президент воспользуется возможностью и встретится с мировыми лидерами, чтобы продвинуть свои интересы.
Проститься с главой Римско-католической церкви также приедет экс-президент США Джо Байден. Он общался с понтификом в Италии летом 2024 года.
Как пишут «Ведомости», также в списке гостей траурной церемонии числятся президент Аргентины Хавьер Милей, глава правительства Великобритании Кир Стармер, принц Уэльский, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Жания Лула да Силва, польский лидер Анджей Дуда с супругой.
Россию на похоронах Франциска будет представлять министр культуры Ольга Любимова. От Российской православной церкви в Ватикан направлен руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний.
Большое количество высокопоставленных политиков в Ватикане потребует от службы безопасности Ватикана и Рима огромных усилий. Порядок на улицах анклава обеспечивают тысячи итальянских полицейских, военнослужащих и Швейцарская гвардия Ватикана. Военных, которые дежурят на площади Святого Петра, вооружили пулеметами для ликвидации дронов. На крышах зданий, окружающих площадь и соборы, расставлены снайперы, на аэродромах дежурит авиация, чтобы оперативно отреагировать на нештатные ситуации.