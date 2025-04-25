50 глав государств: кто приедет на похороны папы римского

Похороны папы римского начнутся в 10:00 26 апреля в соборе Святого Петра. Гроб с усопшим доставят в церковь Богоматери Великой. Она располагается в четырех километрах от Рима в районе Эсквилини. Сама процедура захоронения будет частной, куда допустят только родных и близких понтифика. Могилу главы Римско-католической церкви накроют скромной плитой из белого мрамора с надписью «Франциск» на латинском языке. Для верующих доступ к захоронению откроют 27 апреля.