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«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей

Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, которое состоялось 25 апреля, призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание на аспекте, который в том числе оказывает влияние в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны. Он уточнил, что есть выход из этого положения:

— Надо рожать. Трое, четверо, а лучше — пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко, продолжая тему, заметил:

— Рожать не хотим и работаем с прохладцей.

Глава государства обратил внимание на то, развиваться в Беларуси хотят, зарплату хотят, и чтобы страна была независимой и процветала.

— Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет, — высказал мнение президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове».

Тем временем Лукашенко предупредил о совещании с правительством и Нацбанком Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.

Кстати, Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».