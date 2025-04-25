«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, которое состоялось 25 апреля, призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на аспекте, который в том числе оказывает влияние в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны. Он уточнил, что есть выход из этого положения:
— Надо рожать. Трое, четверо, а лучше — пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко, продолжая тему, заметил:
— Рожать не хотим и работаем с прохладцей.
Глава государства обратил внимание на то, развиваться в Беларуси хотят, зарплату хотят, и чтобы страна была независимой и процветала.
— Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет, — высказал мнение президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове».
Тем временем Лукашенко предупредил о совещании с правительством и Нацбанком Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.
Кстати, Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».