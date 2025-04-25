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В администрации Калининграда планируют брать плату за парковку вдоль улиц

Для запуска процесса необходимо проработать законодательную базу.

Калининград продолжают делать платным для автомобилистов. Город изучают возможности взимания платы за парковку вдоль улиц.

Об этом в прямом эфире сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Сначала мы обустроили плоскостные платные парковки, а теперь будем обустраивать парковки в границах дорожной сети, — сообщила Дятлова. — Мы должны внести изменения в кодекс об административных правонарушениях в той части, которая касается взимания штрафов. Затем соберем статистику и материалы правоприменительной практики по фиксации нарушений. Планируем запустить фото и видеофиксацию для сбора статданных в течение 3−4 месяцев».

Глава администрации отметила, что с учетом необходимости проведения всех подготовительных работ, первые платные парковки вдоль улиц могут появиться в начале следующего года.