В администрации Калининграда планируют брать плату за парковку вдоль улиц

«Сначала мы обустроили плоскостные платные парковки, а теперь будем обустраивать парковки в границах дорожной сети, — сообщила Дятлова. — Мы должны внести изменения в кодекс об административных правонарушениях в той части, которая касается взимания штрафов. Затем соберем статистику и материалы правоприменительной практики по фиксации нарушений. Планируем запустить фото и видеофиксацию для сбора статданных в течение 3−4 месяцев».