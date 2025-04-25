«Хотели сыграть на позитиве»: форвард «Ладьи» А. Бажухин оценил матч с ЦСК ВВС

Тольяттинцы дома уступили в серии буллитов — 3:4 (12+). При этом нападающий хозяев подчеркнул: команда выходила на лед с хорошим настроением.
«Ладья» забросила две шайбы в стартовой 20-минутке. Во второй ЦСК ВВС сократил отставание, а в третьем перехватил инициативу и вовсе вышел вперед. За 40 секунд до конца молодежка «автозаводцев» сравняла.
Однако в серии штрафных бросков сильнее были самарцы.
«Пацаны выходили с хорошим настроением. Последний матч вместе. Хотели на позитиве сыграть. В целом по содержанию неплохая встреча. В концовке сравняли за счет индивидуального мастерства, использовали ошибки соперника, Морозов здорово открылся и бросил», — сказал автор одной из шайб «Ладьи» Александр Бажухин.
До этого об игре высказались наставник хозяев Сергей Лопушанский и нападающий ЦСК ВВС Остап Маслов.
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