«Хотели сыграть на позитиве»: форвард «Ладьи» А. Бажухин оценил матч с ЦСК ВВС

«Пацаны выходили с хорошим настроением. Последний матч вместе. Хотели на позитиве сыграть. В целом по содержанию неплохая встреча. В концовке сравняли за счет индивидуального мастерства, использовали ошибки соперника, Морозов здорово открылся и бросил», — сказал автор одной из шайб «Ладьи» Александр Бажухин.