Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотели сыграть на позитиве»: форвард «Ладьи» А. Бажухин оценил матч с ЦСК ВВС

Тольяттинцы дома уступили в серии буллитов — 3:4 (12+). При этом нападающий хозяев подчеркнул: команда выходила на лед с хорошим настроением.

Тольяттинцы дома уступили в серии буллитов — 3:4 (12+). При этом нападающий хозяев подчеркнул: команда выходила на лед с хорошим настроением.

«Ладья» забросила две шайбы в стартовой 20-минутке. Во второй ЦСК ВВС сократил отставание, а в третьем перехватил инициативу и вовсе вышел вперед. За 40 секунд до конца молодежка «автозаводцев» сравняла.

Однако в серии штрафных бросков сильнее были самарцы.

«Пацаны выходили с хорошим настроением. Последний матч вместе. Хотели на позитиве сыграть. В целом по содержанию неплохая встреча. В концовке сравняли за счет индивидуального мастерства, использовали ошибки соперника, Морозов здорово открылся и бросил», — сказал автор одной из шайб «Ладьи» Александр Бажухин.

До этого об игре высказались наставник хозяев Сергей Лопушанский и нападающий ЦСК ВВС Остап Маслов.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!