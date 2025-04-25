В Перми заменят еще несколько павильонов на остановках

Городской дептранс сообщает, что в ближайшие две недели в Перми заменят павильоны на нескольких остановочных пунктах.
Замене подвергнутся павильоны на остановках «Улица Ушинского» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Улица Макаренко» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Трансагентство» по ул. Екатерининской, «Улица Геологов» по направлению в центр. В ведомстве напоминают, что на замену павильонов требуется несколько дней, а после установки новых их подключают и настраивают цифровые сервисы.
На остановках «Верхняя Курья» и «Авиатор» для замены изношенных конструкций установят павильоны из резервного фонда. Потом установленным павильонам проведут косметический ремонт и монтаж фриз-вывесок.