В Перми заменят еще несколько павильонов на остановках

Замене подвергнутся павильоны на остановках «Улица Ушинского» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Улица Макаренко» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Трансагентство» по ул. Екатерининской, «Улица Геологов» по направлению в центр. В ведомстве напоминают, что на замену павильонов требуется несколько дней, а после установки новых их подключают и настраивают цифровые сервисы.