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В Перми заменят еще несколько павильонов на остановках

Городской дептранс сообщает, что в ближайшие две недели в Перми заменят павильоны на нескольких остановочных пунктах.

Городской дептранс сообщает, что в ближайшие две недели в Перми заменят павильоны на нескольких остановочных пунктах.

Замене подвергнутся павильоны на остановках «Улица Ушинского» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Улица Макаренко» по бульвару Гагарина, по направлению в центр, «Трансагентство» по ул. Екатерининской, «Улица Геологов» по направлению в центр. В ведомстве напоминают, что на замену павильонов требуется несколько дней, а после установки новых их подключают и настраивают цифровые сервисы.

На остановках «Верхняя Курья» и «Авиатор» для замены изношенных конструкций установят павильоны из резервного фонда. Потом установленным павильонам проведут косметический ремонт и монтаж фриз-вывесок.