Почта России выпустила в Самаре марку к 80-летию Победы

25 апреля в Самаре состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Доме купца А. А. Иванова в рамках совместного проекта России и Беларуси.
Номинал марки — 80 рублей, тираж — 58 000 экземпляров. На ней изображён орден Отечественной войны I степени, а также фотографии штурма рейхстага и Парада Победы 1945 года.
Дополнительно выпущены конверты первого дня и специальные штемпели для городов-героев, включая Самару. После церемонии желающие могли написать «Диктант Победы».
Ранее мы писали, что в Самарском художественном музее открылась выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+) к 80-летию Победы. В проекте участвуют более 200 экспонатов.
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