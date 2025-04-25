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В Ростовской области перевозчиков начнут штрафовать за нарушение графика

Перевозчиков на Дону будут штрафовать за несоблюдение графика межмуниципальных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года перевозчиков в Ростовской области начнут штрафовать за нарушение графика работы общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах. Соответствующий закон по инициативе донского прокурора приняли депутаты Заксобрания региона.

Под контроль взяли маршруты с нерегулируемыми тарифами, то есть плату на которых устанавливают перевозчики.

Теперь за несоответствие допустимого количества рейсов в течение одного квартала административный штраф будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей. Рассматривать подобные дела будут в областном министерстве транспорта.

Норму намерены применять к маршрутам, за которыми следят с помощью информационной системы навигации. При этом в расчет не будут брать поездки, которые не были выполнены из-за снижения скорости движения после ДТП, непогоды или дорожных работ.