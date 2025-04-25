В Москве выберут лучшую медицинскую сестру

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе профмастерства «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра» стартовал в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Сестринское сообщество столицы — это порядка 50 тысяч специалистов, от которых во многом зависит эффективность работы всей системы здравоохранения. Мы ценим и уважаем их труд, поэтому делаем все для того, чтобы он был престижным в обществе, привлекательным для молодежи. Ежегодный конкурс “Московские мастера”, в рамках которого будет определен победитель по профессии “Медицинская сестра” — один из шагов в этом направлении. В этом году он проводится уже в 28-й раз и можно с полной уверенностью сказать, что он станет самым масштабным за всю историю», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.
Она отметила, что свои профессиональные навыки и знания продемонстрируют медсестры, которые работают в медицинских, образовательных и социальных организациях столицы. Заявку можно подать до 27 апреля включительно, после ее рассмотрения конкурсантам предстоит пройти собеседования в своих организациях. Затем в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения состоятся конкурсные испытания, среди которых компьютерное тестирование и оценка практических навыков, в том числе — с помощью специального современного симуляционного оборудования.
Набравшие наибольшее количество баллов 24 участника станут финалистами, из числа которых и будет выявлен абсолютный победитель и призеры. Финал конкурса состоится 18 июня в Гостином дворе.