В Москве выберут лучшую медицинскую сестру

«Сестринское сообщество столицы — это порядка 50 тысяч специалистов, от которых во многом зависит эффективность работы всей системы здравоохранения. Мы ценим и уважаем их труд, поэтому делаем все для того, чтобы он был престижным в обществе, привлекательным для молодежи. Ежегодный конкурс “Московские мастера”, в рамках которого будет определен победитель по профессии “Медицинская сестра” — один из шагов в этом направлении. В этом году он проводится уже в 28-й раз и можно с полной уверенностью сказать, что он станет самым масштабным за всю историю», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.