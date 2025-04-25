Бесплатные и платные мангальные зоны в Москве: список с адресами

В Московском регионе стартовал сезон шашлыков: из-за теплой погоды он открылся досрочно. Жителям и гостям столицы доступны мангальные зоны и оборудованные беседки для пикников в нескольких парках и ландшафтных заказниках. В какую сумму обойдется отдых на площадках для барбекю, как забронировать место и какие штрафы ожидают тех, кто решит устроить пикник с костром в ближайшем лесочке — в материале «Газеты.Ru».
Бесплатные мангальные зоны в Москве.
В Москве обустроены бесплатные площадки для пикника. Некоторые из них оборудованы мангалами, а где-то нужно приносить свои. Существенный минус бесплатных мангальных зон — их большая востребованность. Занимать места, особенно в выходные и праздничные дни, лучше с раннего утра.
~ВДНХ~
* Адрес: проспект Мира, 119, м. «ВДНХ».
Сразу две мангальные зоны расположены на ВДНХ. Находятся они в парке «Останкино». Ориентир — Щелкановская аллея. Большая площадка для пикника оборудована 12 мангалами и 14 столами, за каждым из которых могут уместиться 6 человек.
Вторая площадка меньше по размеру: она включает 4 мангала и столы. Обе зоны бесплатны для посетителей.
~ Ландшафтный заказник Химкинский~
* Адрес: ул. Дыбенко, 5, м. «Ховрино».
На территории Ландшафтного заказника Химкинский вот уже несколько лет действуют бесплатные места для барбекю. Важный нюанс: на них не установлены мангалы. Это оборудование для жарки мяса придется привезти с собой.
~Природно-исторический парк «Москворецкий»~
* Адрес: Крылатская ул., 28, с. 1, м. «Крылатское».
На территории парка расположены около 30 безопасных зон для пикника. Все они оборудованы беседками, столами и лавками, а также мангалами.
~Парк «Пойма реки Жужа»~
* Адрес: ул. Академика Миллионщикова, 7к1, м. «Коломенская».
В 2024 году в пойме реки Жужа появился новый парк. Помимо спортивных зон и детских площадок здесь благоустроили 16 пикниковых точек, в каждой из которых есть столы, лавочки, мангалы для безопасного приготовления еды, а также мусорные баки большой емкости.
Ознакомиться с актуальным списком площадок для пикника в столице можно на сайте открытых данных правительства Москвы.
Платные городские мангальные зоны в Москве.
В апреле 2025 года Департамент культуры города Москвы сообщил об открытии оборудованных мангальных площадок в московских парках. Все они доступны гостям на платной основе. Цены разнятся в зависимости от локации. Забронировать их можно исключительно в электронном сервисе «Мосбилет».
~Лесопарк «Кусково»~
В лесопарковой зоне расположены две площадки для пикников.
* Адрес 1: Рассветная аллея, 34, м. «Перово» * Стоимость: 1000 ₽ за 4 часа.
Первая мангальная зона находится в одном из самых живописных уголков парка. Оборудованные беседки открытого типа подойдут для небольших компаний до 4 человек.
* Адрес 2: ул. 3-я Музейная, 40с1, м. «Перово».
Вторая мангальная зона парка находится на так называемой «Поляне невест». Этот вариант подходит для больших компаний. Здесь представлены крытые павильоны с электричеством, мебелью и индивидуальными мангалами.
~Парк «Кузьминки-Люблино»~
* Адрес: ул. Головачева, владение 7, м. «Люблино» * Стоимость: 750 ₽ за 4 часа в будни и 1000 ₽ — в выходные и праздничные дни.
Уютные мангальные зоны обустроены в парке «Кузьминки-Люблино». Каждая локация включает беседку без стен, столы и скамейки, мангалы и контейнеры для мусора. Вместимость беседки — 6 человек.
~Парк культуры и отдыха «Сокольники»~
* Адрес: 5-й Лучевой просек, вл. 16А, м. «Сокольники» * Стоимость: от 8900 до 33 500 ₽ за 6 часов.
Парк «Сокольники» тоже открыл мангальный сезон. Беседки для шашлыка доступны в разных форматах: вместимость варьируется от 16 до 54 человек. Также поблизости имеются отличная детская площадка, санитарный модуль, столы для настольного тенниса, площадка для воркаута, бассейн и хаски-парк.
~Памятник природы «Серебряный бор»~
* Адрес: ул. Таманская, стр. 3, к. 5, владение 1, м. «Мневники» * Стоимость: 750 ₽ в будни и 1000 ₽ в выходные и праздничные дни за 4 часа.
На территории памятника природы гостям доступны беседки на 6−8 человек. Мангальные зоны расположены на берегу Москвы-реки и надежно укрыты от непогоды.
~Парк «Борисовские пруды»~
* Адрес: Каширское шоссе, д. 80, м. «Орехово», «Домодедовская» * Стоимость: 750 ₽ в будни и 1000 ₽ в выходные и праздничные дни за 4 часа.
Парк у Борисовских прудов — отличное место для встреч с друзьями и близкими, активного досуга на свежем воздухе. Специальные зоны для пикников здесь оборудованы открытыми беседками, мангалами, столами и лавочками. Вместимость каждой беседки — до 10 человек.
~Ландшафтный заказник «Лианозовский»~
* Адрес: ул. Череповецкая, 3Б, с2
Площадки для шашлыков расположена в живописной дубраве старинного села Алтуфьево, которое является частью парка «Лианозово». Гости также оценят детские игровые и спортивные площадки, развитую тропиночную сеть. Здесь находятся две площадки для пикников.
Первая мангальная зона состоит из беседки с тремя столами с лавочками. Каждый из столов оборудован мангалом, ящиками для песка и угля, урной и рассчитан на 6 человек. Столики можно бронировать по отдельности. Вторая беседка расположена рядом, по адресу: ул. Череповецкая, д. 4. Условия и стоимость здесь те же.
~Комплексный заказник «Алтуфьевский» ~
* Адрес: Алтуфьевское шоссе, д. 102Б, м. «Алтуфьево» * Стоимость: 750 ₽ в будни и 1000 ₽ в выходные и праздничные дни за 4 часа.
В густой лесополосе заказника оборудована удобная мангальная точка в виде длинной беседки с пятью столами со скамейками, каждый стол можно забронировать отдельно. Рядом со столом есть мангал, ящик для песка и ящик для угля, урна. За столом помещаются 6 человек.
Прочие мангальные зоны в Москве.
Кроме городских мангальных зон, в Москве есть и другие площадки. Забронировать их можно через сайты организаций, которым они принадлежат.
~Бирюлевский дендропарк~
* Адрес: р-н Бирюлево Восточное, Яблоневая аллея, м. Царицыно
Беседочный комплекс «Пикник Сити» состоит из домиков закрытого и открытого типа с индивидуальной мангальной зоной. На прилегающей территории расположены столы для настольного тенниса и волейбольная площадка. Комплекс работает круглый год, в прохладное время беседки отапливаются.
~Гриль Град~
* Адрес: Филимонковский р-н, Солнечная ул., 4А, м. «Филатов Луг» * Стоимость: от 2000 ₽ за час.
Ресторан в Новомосковском административном округе предлагает в аренду банкетные домики с личной территорией, которые вмещают от 10 до 40 человек. К услугам гостей — детская площадка и кухня с оборудованием.
~Яхт-клуб Meduza~
* Адрес: Туркменский проезд
Современный яхт-клуб в живописной акватории на северо-западе Москвы предлагает не только отдых на воде, но и обустроенные мангальные зоны. Изюминка в том, что беседки установлены на понтонах на воде. К каждой из них прилагаются шезлонги.
Штрафы за приготовление шашлыков в неположенном месте.
Если вы решили просто взять складной мангал, шампуры, замаринованное мясо и отправиться в ближайший парк на шашлыки, не торопитесь. За самовольное разведение огня в неположенных местах в Москве предусмотрены штрафы, рассказала «Газете.Ru» юрист Анна Астраханцева.
«Законодательством Российской Федерации установлена обязанность граждан соблюдать правила противопожарной безопасности. Они устанавливают ограничения по разведению огня в лесах, а также в черте города», — сообщила юрист.
По правилам противопожарной безопасности, с момента, когда сошел снег, и до глубокой осени разводить костры и жарить шашлык в лесах запрещено:
* в хвойных молодняках,
В других местах леса использование открытого огня возможно только на площадках, отделенных полосой противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя, почвы шириной не менее 0,5 метра.
Юрист напомнила, что в городской черте запрещено разводить костры вне специальных зон.
Если особый противопожарный режим уже вступил в силу, размер штрафа повышается и варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Помимо норм федерального законодательства административными кодексами субъектов РФ могут быть установлены дополнительные ограничения и меры ответственности. В частности, дополнительный закон действует в столице.
«Так, статьей 3.20 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы установлен запрет на разведение костров, проведение мероприятий с использованием открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для приготовления еды с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы. Проще говоря, КоАП города Москвы прямо регулирует разведения костров и приготовление шашлыков в парках, скверах и других зеленых зонах города», — резюмировала Анна Астраханцева.
За нарушение такого запрета граждане могут получить штраф от 3000 до 4000 ₽
За соблюдением запрета на разжигание костров и установку мангалов в неположенных местах в московских парках следят сотрудники полиции и природоохранные структуры.