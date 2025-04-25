Бесплатные и платные мангальные зоны в Москве: список с адресами

Первая мангальная зона состоит из беседки с тремя столами с лавочками. Каждый из столов оборудован мангалом, ящиками для песка и угля, урной и рассчитан на 6 человек. Столики можно бронировать по отдельности. Вторая беседка расположена рядом, по адресу: ул. Череповецкая, д. 4. Условия и стоимость здесь те же.