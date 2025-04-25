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Американец разбогател благодаря потерянной банковской карте

Житель США случайно выиграл в лотерее 480 тысяч долларов — 39,8 миллиона рублей.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Молодой парень с хвостиком развел руки в строну, закрыл глаза и улыбается
Источник: Freepik

Мужчина из штата Вашингтон рассказал, что после похода в магазин WinCo Foods он вернулся домой и не обнаружил банковской карты. Об этом пишет UPI.

Американец сразу же поехал обратно. Выяснилось, что сотрудники нашли карту, которую он выронил, и сохранили ее. Тогда мужчина подумал, что это его счастливый день, и решил приобрести несколько лотерейных билетов. Один из них и принес ему крупный выигрыш. Счастливчик сказал, что призовые деньги пойдут на поездку в Японию и исследование Восточного побережья США.

Ранее россиянка выиграла в лотерее 36 миллионов рублей при помощи искусственного интеллекта.