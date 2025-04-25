Американец разбогател благодаря потерянной банковской карте

Американец сразу же поехал обратно. Выяснилось, что сотрудники нашли карту, которую он выронил, и сохранили ее. Тогда мужчина подумал, что это его счастливый день, и решил приобрести несколько лотерейных билетов. Один из них и принес ему крупный выигрыш. Счастливчик сказал, что призовые деньги пойдут на поездку в Японию и исследование Восточного побережья США.