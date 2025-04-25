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Синоптики предупредили о ночных заморозках в выходные

Холодный воздух в республику принесет скандинавский антициклон, ночью температура может опускаться до −5°С.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 65% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Ночные заморозки ожидаются во многих районах Беларуси в предстоящие выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие дни в республике заметно похолодает из-за влияния скандинавского антициклона.

«Ночью 26 апреля во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории республики местами ожидаются заморозки 0..-3°С», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что в субботу в ночные часы в белорусской столице и ее окрестностях температура опустится до 0..-1°С.

В воскресенье и понедельник (27 и 28 апреля) ночью тоже прогнозируются заморозки: на большей части территории республики — до 0..-5°С, в Минске — до −3°С.

Согласно численному прогнозу погоды, ночные температуры будут выше ноля, начиная со вторника, 9 апреля, однако днем по-прежнему ожидается прохладная погода — около +15°С.