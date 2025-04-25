Синоптики предупредили о ночных заморозках в выходные

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Ночные заморозки ожидаются во многих районах Беларуси в предстоящие выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, в ближайшие дни в республике заметно похолодает из-за влияния скандинавского антициклона.
«Ночью 26 апреля во многих районах Витебской и Гродненской областей, на остальной части территории республики местами ожидаются заморозки 0..-3°С», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что в субботу в ночные часы в белорусской столице и ее окрестностях температура опустится до 0..-1°С.
В воскресенье и понедельник (27 и 28 апреля) ночью тоже прогнозируются заморозки: на большей части территории республики — до 0..-5°С, в Минске — до −3°С.
Согласно численному прогнозу погоды, ночные температуры будут выше ноля, начиная со вторника, 9 апреля, однако днем по-прежнему ожидается прохладная погода — около +15°С.