Движение временно ограничат на Романовской Слободе в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Романовская Слобода 25 апреля запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.