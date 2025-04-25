Движение временно ограничат на Романовской Слободе в Минске

С 20.00 до 21.30 движение по маршруту будет частично ограничено в двух направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Романовская Слобода 25 апреля запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
С 20.00 до 21.30 движение по маршруту будет частично ограничено в двух направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.