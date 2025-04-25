Он был веселым и отзывчивым: в зоне СВО погиб 33-летний мобилизованный из Башкирии

В зоне СВО погиб 33-летний Борис Патрикеев из Белорецкого района Башкирии. О смерти бойца сообщили в местной администрации.
В последний путь военнослужащего проводили 23 апреля в селе Тирлянский. Известно, что уроженец Башкирии получил образование в местной школе и Белорецком профессиональном училище, после чего проходил военную службу водителем.
До призыва на военную службу в сентябре 2022 года Патрикеев работал волочильщиком на Белорецком металлургическом комбинате и водителем в компании «Селена». За проявленное мужество в ходе боевых действий он был удостоен нескольких наград, включая медали «За боевые отличия», «За храбрость» и медаль Суворова.
В феврале 2025 года Борис Патрикеев героически погиб во время боевых действий на Покровском направлении. По воспоминаниям близких, он отличался добродушным характером, отзывчивостью и умением находить общий язык с любым человеком. Среди его увлечений особое место занимало искусство резьбы по дереву.
— Родные, друзья и земляки скорбят о безвременной утрате. Борис Александрович прожил достойную жизнь, проявив себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его имя навсегда останется в памяти жителей Белорецкого района, Республики Башкортостан и всей России как пример мужества и героизма, — отметили в администрации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.