Он был веселым и отзывчивым: в зоне СВО погиб 33-летний мобилизованный из Башкирии

— Родные, друзья и земляки скорбят о безвременной утрате. Борис Александрович прожил достойную жизнь, проявив себя как настоящий патриот и защитник Родины. Его имя навсегда останется в памяти жителей Белорецкого района, Республики Башкортостан и всей России как пример мужества и героизма, — отметили в администрации.