Финансовую поддержку в приобретении томографа для животных оказал Сбер

— Когда мой любимый питомец — мареммо-абруццкая овчарка — тяжело заболел, оказалось, что подходящих мест для лечения животных в Ростове не так много. Появилось желание исправить эту ситуацию и помочь другим людям, которые столкнутся с похожей проблемой. Решили открыть не маленький кабинет, а большой ветеринарный центр, — рассказывает Николай.