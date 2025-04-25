Финансовую поддержку в приобретении томографа для животных оказал Сбер

В преддверии Международного дня ветеринарного врача журналисту «КП-Ростов-на-Дону» удалось увидеть, как проводят УЗИ четвероногим питомцам, берут кровь у змеи и делают компьютерную томографию кошкам и собакам.
В ветцентре Ростова, который специализируется на центр ортопедии, неврологии и интенсивной терапии для животных, ежедневно спасают десятки животных. Среди пациентов были даже дикие звери — медвежонок, леопард и страус.
Стоит отметить, что появился ветцентр после того, как ростовчанин Николай Стаценко столкнулся с личной трагедией — болезнью своей собаки.
— Когда мой любимый питомец — мареммо-абруццкая овчарка — тяжело заболел, оказалось, что подходящих мест для лечения животных в Ростове не так много. Появилось желание исправить эту ситуацию и помочь другим людям, которые столкнутся с похожей проблемой. Решили открыть не маленький кабинет, а большой ветеринарный центр, — рассказывает Николай.
В центре есть компьютерный томограф для животных, который помог приобрести Сбер.
Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Сергей Верещак.
— С клиникой «ВотВЕТе» мы сотрудничаем с ее основания, помогая снижать издержки, автоматизировать процессы и расширять возможности бизнеса. Например, благодаря нашему кредитованию компания приобрела тот самый ветеринарный томограф, которого нет больше ни у кого на Юге, — отметила Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.
Банк активно развивает партнерство с ветеринарными клиниками региона. Только в прошлом году банк выдал предпринимателям этой сферы кредиты на сумму 43 млн рублей.
— Сегодня мы убедились, что забота о питомцах — это не только любовь, но и ответственность. За здоровьем животных стоят как внимательные хозяева, так и кропотливый труд ростовских ветеринаров, — подчеркнула Лия Кикичева.
ДОСЛОВНО.
Запомнилась сотрудникам собака Дуся, которую привезли с переломом позвоночника и без задних лап.
— Ее спасли военные. Дуся месяца два провела в клинике. Сейчас она живет в Москве, — поделилась Татьяна Макарова, хозяйка приюта «Забытые сердца».