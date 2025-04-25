Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов

Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк не добилась снятия статуса иноагента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.

«Отказано в удовлетворении», — сказали в суде.

Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.