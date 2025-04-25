Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
«Отказано в удовлетворении», — сказали в суде.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.