Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.