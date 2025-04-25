Киркоров остался недовольным результатами суда в Петербурге

В действительности неясным осталось, как прошло заседание певца в Калининском районном суде. По данным источника «МК в Питере», возможно, дело связано с ремонтом недвижимости. Сторона, которая выступает ответчиком, это ИП, занимающееся производством хозяйственных и керамических изделий, а также отделкой мебели.