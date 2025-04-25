Киркоров остался недовольным результатами суда в Петербурге

Об этом с места событий передает корреспондент «МК в Питере».
Когда артист спускался по лестнице, он сказал: «Эх, хорошо», но когда его попросили прокомментировать, как прошло заседание, коротко ответил: «Никак».
В действительности неясным осталось, как прошло заседание певца в Калининском районном суде. По данным источника «МК в Питере», возможно, дело связано с ремонтом недвижимости. Сторона, которая выступает ответчиком, это ИП, занимающееся производством хозяйственных и керамических изделий, а также отделкой мебели.
В Санкт-Петербург певец прилетел дать два больших концерта в БКЗ «Октябрьский» 25 и 26 апреля. Вместе с директором концертного зала Эммой Лавринович его ждала толпа преданных фанатов. По словам известного артиста, он посвящает два концерта родителям, в особенности недавно почившему отцу — Бедросу Киркорову.