В Ростовской области фермеры заявили о проблемах с водой и скотом

— Рисоводы и овощеводы Дона уверены, что минувшая бесснежная и теплая зима привела к отсутствию паводка, и это существенно увеличит количество используемой воды. При этом стоимость воды для предприятий ежегодно повышается. Фермеры бьют тревогу опасаясь, что ситуация приведет к убыточному производству, а также к увеличению цен на сезонные продукты, — отметил Алексей Мисан.