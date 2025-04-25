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В Ростовской области фермеры заявили о проблемах с водой и скотом

Проблемы рисоводов и овощеводов озвучили на заседании в парламенте Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые фермеры Ростовской области заявили о проблемах с водой и пожаловались на ситуацию с содержанием скота. Об этом на заседании в донском парламенте рассказал депутат Алексей Мисан.

— Рисоводы и овощеводы Дона уверены, что минувшая бесснежная и теплая зима привела к отсутствию паводка, и это существенно увеличит количество используемой воды. При этом стоимость воды для предприятий ежегодно повышается. Фермеры бьют тревогу опасаясь, что ситуация приведет к убыточному производству, а также к увеличению цен на сезонные продукты, — отметил Алексей Мисан.

Также парламентарий сообщил о случаях перевода пастбищ в пахотные земли, из-за которых «фермерам скоро негде будет пасти скот».