Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 21 по 25 апреля 2025 года

Итоги недели с 21 по 25 апреля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 21 по 25 апреля 2025 года.

При взрыве в Подмосковье погиб генерал Генштаба Москалик

Источник: РИА "Новости"

В Балашихе при подрыве автомобиля погиб 59-летний генерал Ярослав Москалик, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. СК квалифицировал инцидент как убийство, в МИД РФ назвали убийство террористической атакой.

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Российские военные освободили пять населенных пунктов в ДНР и один в Курской области. В Курской области была освобождена Олешня, в ДНР — Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Источник: РИА "Новости"

ЦБ России оставил ставку на уровне 21%, как и прогнозировали аналитики. В сообщении регулятора говорится о снижении инфляционного давления, но сохранении его на высоком уровне. Экономика возвращается к сбалансированному росту.

Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного конфликта

Источник: AP 2024

Пакистан надеется на мирное урегулирование спора с Индией, но в случае нападения обещает ответить «в полную силу». Исламабад отверг обвинения в связях с боевиками, напавшими на туристов в Кашмире.

Умер папа римский Франциск

Источник: AP 2024

Хорхе Марио Бергольо, избранный понтификом под именем Франциск в 2013 году, умер утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи.