Главные новости недели с 21 по 25 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 21 по 25 апреля 2025 года.
При взрыве в Подмосковье погиб генерал Генштаба Москалик
ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
Российские военные освободили пять населенных пунктов в ДНР и один в Курской области. В Курской области была освобождена Олешня, в ДНР — Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
ЦБ России оставил ставку на уровне 21%, как и прогнозировали аналитики. В сообщении регулятора говорится о снижении инфляционного давления, но сохранении его на высоком уровне. Экономика возвращается к сбалансированному росту.
Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного конфликта
Пакистан надеется на мирное урегулирование спора с Индией, но в случае нападения обещает ответить «в полную силу». Исламабад отверг обвинения в связях с боевиками, напавшими на туристов в Кашмире.
Умер папа римский Франциск
Хорхе Марио Бергольо, избранный понтификом под именем Франциск в 2013 году, умер утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи.